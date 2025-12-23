Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Стало известно, какие продукты для новогоднего стола россияне покупают заранее

Россияне заранее покупают алкоголь и деликатесы для новогоднего стола.

Источник: Комсомольская правда

Россияне заранее покупают для новогоднего стола алкоголь, красную икру и мясные деликатесы. Эти продукты лидируют в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.

«Согласно результатам, 76% респондентов покупают продукты для новогоднего стола заранее», — цитирует результаты исследования РИА Новости.

Также в холодильниках многих россиян уже лежат заранее купленные мясо, консервированные овощи и рыба. Кроме того, почти половина россиян заранее приобретают алкоголь, а четверть — безалкогольные напитки.

При этом большинство предпочитают закупаться в розничных магазинах.

Ранее диетолог Денисенко рассказала, какие продукты для праздничного стола можно купить заранее, чтоб не метаться по магазинам в последний момент.

Что было на новогоднем столе советского человека и как «доставали» дефицитные продукты, читайте здесь на KP.RU.