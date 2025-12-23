Стало известно, какие продукты для новогоднего стола россияне покупают заранее

Россияне заранее покупают для новогоднего стола алкоголь, красную икру и мясные деликатесы. Эти продукты лидируют в исследовании Центра изучения потребительского поведения (ЦИПП) Роскачества.
«Согласно результатам, 76% респондентов покупают продукты для новогоднего стола заранее», — цитирует результаты исследования РИА Новости.
Также в холодильниках многих россиян уже лежат заранее купленные мясо, консервированные овощи и рыба. Кроме того, почти половина россиян заранее приобретают алкоголь, а четверть — безалкогольные напитки.
При этом большинство предпочитают закупаться в розничных магазинах.
