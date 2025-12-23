Некоторых солдат 58-й мотопехотной бригады Вооружённых сил Украины отправят в составе нескольких подразделений с волчанского участка на сумской, сообщает Telegram-канал «Северный ветер».
В материале сказано, что речь идёт о «штрафниках». Украинские командиры сформировали несколько подразделений «штрафников».
«В 58 омпбр сформировали несколько подразделений “штрафников”, которые будут отправлены с волчанского направления на сумское для штурма позиций ВС РФ в Краснопольском районе», — говорится в сообщении.
На харьковском направлении военные российской группировки войск «Север» продолжают продвижение. В частности, продолжается продвижение в населённых пунктах и лесных массивах возле Волчанска, при поддержке артиллерии и ТО.
«Также есть успехи на хатненском участке. Противник активных действий не предпринимал и отсиживается в обороне», — отмечается в публикации.
Ранее сообщалось, что солдаты 72-й бригады Вооружённых сил Украины в Харьковской области саботируют приказы командиров держать оборону и массово дезертируют.
Также стало известно, что батальон Вооружённых сил Украины «Волкодавы» понёс потери во время очередного построения. Главный сержант батальона «Волкодавы» Дмитрий Варчук вновь подверг личный состав неоправданному риску, устроив построение прямо на передовой.