Огромные утренние пробки в Уфе: ситуация нормализуется не скоро

В Уфе зарегистрировали 8-балльные пробки.

Источник: Комсомольская правда

Сегодня утром, 23 декабря, в Уфе сложилась сложная транспортная ситуация. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», интенсивность заторов в столице Башкирии достигла максимальных 8 баллов. Плотные пробки образовались практически на всех основных магистралях и центральных улицах города.

Наиболее проблемными стали проспект Октября, бульвар Ибрагимова, Уфимское шоссе, а также улицы Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачёва, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летия Октября, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина и Пархоменко.

По прогнозу аналитиков сервиса, пиковая нагрузка на дорожную сеть начала снижаться, и к 10 часам утра транспортная обстановка в городе должна полностью нормализоваться.

