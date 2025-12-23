Огромные утренние пробки в Уфе: ситуация нормализуется не скоро

Сегодня утром, 23 декабря, в Уфе сложилась сложная транспортная ситуация. Согласно данным сервиса «Яндекс. Пробки», интенсивность заторов в столице Башкирии достигла максимальных 8 баллов. Плотные пробки образовались практически на всех основных магистралях и центральных улицах города.
Наиболее проблемными стали проспект Октября, бульвар Ибрагимова, Уфимское шоссе, а также улицы Софьи Перовской, Мубарякова, Бельская, Пугачёва, Воровского, Менделеева, Сочинская, Бакалинская, Степана Кувыкина, Минигали Губайдуллина, Степана Злобина, Сагит Агиша, 50-летия Октября, Карла Маркса, Большая Гражданская, Аксакова, Ленина Седова, Сельская Богородская, Новоженова, Трамвайная, Вологодская, Первомайская, Интернациональная, Комсомольская, Шафиева, 50 лет СССР, Революционной, Кирова, Чернышевского, Цюрупы, Заки Валиди, Кировоградская, Бабушкина и Пархоменко.
По прогнозу аналитиков сервиса, пиковая нагрузка на дорожную сеть начала снижаться, и к 10 часам утра транспортная обстановка в городе должна полностью нормализоваться.
Обсудить эту новость и высказать свое мнение вы можете в нашем Telegram. Также не забудьте подписаться на нас во Вконтакте и Одноклассниках.