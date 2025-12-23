Катание на коньках является самым популярным видом зимнего спорта у омичей

Коньки и лыжи оказались самым распространенным зимним спортивным увлечением у жителей Омской области. Таким данными поделились аналитики онлайн-платформы «Авито», проведя опрос омичей.
Самым популярным зимним видом спорта в Омске остается катание на коньках — его выбирают 66% тех, кто занимается сам или чьи дети посещают секции. На втором месте по популярности у жителей региона оказались беговые лыжи — о регулярных занятиях этим спортом заявили 46% омичей, назвав его одним из самых доступных и массовых зимних увлечений. Хоккеем в Омске и области занимаются 18% респондентов, на сноуборде катаются 9%, горными лыжами — 7% опрошенных. А вот реже участники опроса выбирали санный спорт (2%) и биатлон (2%).
Регулярно зимними видами спорта занимаются 8% участников опроса, еще 32% — время от времени. При этом 9% респондентов планируют начать заниматься зимними видами спорта, а у 8% опрошенных подобными дисциплинами занимаются дети. Таким образом, более 57% жителей Омска уже вовлечены в зимние спортивные активности.