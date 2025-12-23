Вертолет Ми-24 с героем Украины Шеметом уничтожили в Черкасской области

— Вечером 17 декабря поступил приказ вылететь на перехват «шахедов». Борт поднялся, держал связь с пунктом управления. Впоследствии на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался, — говорится в публикации.
Уточняется, что на месте падения обломков нашли четыре тела из состава экипажа, которые сильно обгорели, передает Lenta.ru.
Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия использует устройство «Веревка» для нейтрализации украинских дронов в зоне спецоперации. Благодаря «Веревке» ВС РФ могут перехватывать украинские разведывательные квадрокоптеры, дроны-камикадзе и бомбардировщики.
Стало известно, что среди бойцов подразделения «Шквал» Вооруженных сил Украины оказались беременные женщины-заключенные, которых отказались отпускать в декретный отпуск.