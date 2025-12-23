Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Вертолет Ми-24 с героем Украины Шеметом уничтожили в Черкасской области

Ударный беспилотник типа «Герань» ВС РФ уничтожил героя Украины, боевого пилота Александра Шемета. БПЛА врезался в вертолет Ми-24 под управлением 55-летнего военного. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил телеканал «Общественное».

Ударный беспилотник типа «Герань» ВС РФ уничтожил героя Украины, боевого пилота Александра Шемета. БПЛА врезался в вертолет Ми-24 под управлением 55-летнего военного. Об этом во вторник, 23 декабря, сообщил телеканал «Общественное».

— Вечером 17 декабря поступил приказ вылететь на перехват «шахедов». Борт поднялся, держал связь с пунктом управления. Впоследствии на пункте управления вертолет на радаре не фиксировался, — говорится в публикации.

Уточняется, что на месте падения обломков нашли четыре тела из состава экипажа, которые сильно обгорели, передает Lenta.ru.

Днем ранее в Минобороны РФ сообщили, что российская армия использует устройство «Веревка» для нейтрализации украинских дронов в зоне спецоперации. Благодаря «Веревке» ВС РФ могут перехватывать украинские разведывательные квадрокоптеры, дроны-камикадзе и бомбардировщики.

Стало известно, что среди бойцов подразделения «Шквал» Вооруженных сил Украины оказались беременные женщины-заключенные, которых отказались отпускать в декретный отпуск.

Узнать больше по теме
Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.
Читать дальше