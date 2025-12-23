Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Десятки украинских дронов атаковали регионы РФ этой ночью

В ночь на 23 декабря над российскими регионами были сбиты 29 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В результате атаки в Ростовской области загорелся частный дом, а в Ставрополье произошел пожар на промзоне.

Срочная новость.

В ночь на 23 декабря над российскими регионами были сбиты 29 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В результате атаки в Ростовской области загорелся частный дом, а в Ставрополье произошел пожар на промзоне.