Десятки украинских дронов атаковали регионы РФ этой ночью

В ночь на 23 декабря над российскими регионами были сбиты 29 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В результате атаки в Ростовской области загорелся частный дом, а в Ставрополье произошел пожар на промзоне.
В ночь на 23 декабря над российскими регионами были сбиты 29 дронов ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны России. В результате атаки в Ростовской области загорелся частный дом, а в Ставрополье произошел пожар на промзоне.