В Поморье внедрили высокоточную фьюжн-биопсию для диагностики рака простаты

АРХАНГЕЛЬСК, 23 декабря. /ТАСС/. Высокоточный метод диагностики рака предстательной железы, фьюжн-биопсию, внедрили в Архангельской области, рассказал ТАСС руководитель урологического центра Первой городской клинической больницы им. Е. Е. Волосевич, главный внештатный уролог Минздрава Архангельской области Максим Савельев. Способ совмещает данные МРТ и УЗИ и позволяет выявлять рак на ранних стадиях.
«Фьюжн-биопсия — это метод для прицельной и высокоточной диагностики рака, мы его используем в диагностике рака предстательной железы. У нас бы приобретен аппарат, дорогостоящее оборудование, которое позволяет совместить ультразвуковую картинку и данные МРТ. И когда совмещаем, прицельно находим тот очаг, который нам нужен. Если при обычной биопсии выявляемость 60−70% считается хорошей, то в фьюжн-биопсии она на порядок выше, это как лупа и микроскоп, если образно сравнить», — сказал Савельев.
При подозрении на рак пациенту сначала делают магнитно-резонансную томографию, где фиксируют потенциальные патологические очаги. Затем компьютерная программа совмещает данные МРТ с УЗИ-изображением в реальном времени. Врач ориентируется на эту картинку, делает прокол прицельно и берет образец из четко обозначенной точки. «Мы в онлайн-режиме находим тот очаг, который видели доктора на МРТ. И мы из него прицельно берем биопсию», — пояснил собеседник агентства.
Как говорит врач, единственный недостаток фьюжн-биопсии в том, что процедура выполняется под наркозом, в отличие от традиционной биопсии, которую обычно проводят под местной анестезией. Но при этом у хирургов есть возможность провести манипуляции через разные доступы: промежностный или трансректальный, что повышает точность диагностики.
По словам Савельева, в Архангельской области высокая распространенность рака, в том числе — простаты, во многом потому, что таких пациентов хорошо выявляют на ранних стадиях развития заболевания. «У нас уже не так много пациентов на запущенных стадиях. В чем важность ранней диагностики рака предстательной железы: сейчас это все прекрасно лечится. Отдаленные результаты очень хороши, у пациентов после лечения высокая продолжительность жизни и высокое качество жизни», — добавил он.