Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Проезд в автобусах Ростова подорожает на семь рублей с 25 декабря

С 25 декабря в Ростове-на-Дону вводятся новые тарифы на проезд в автобусах и электробусах, сообщила пресс-служба регионального АРПС.

Источник: Коммерсантъ

Стоимость проезда в автобусах и электробусах составит: по транспортной карте «Простор» — 41 ₽, для учащихся и пенсионеров — 20,5 ₽, при оплате банковской картой — 44 ₽, при наличном расчете — 48 ₽

Тарифы на поездки в трамваях и троллейбусах останутся неизменными: по карте «Простор» — 34 ₽, льготный тариф — 17 ₽, оплата банковской картой и наличными — 34 ₽

Одновременно изменится размер ежемесячного пополнения электронного социального проездного билета на территории Ростовской области. С 25 декабря новая сумма составит 343 ₽, с сопровождающим лицом — 686 ₽

«Льгота для пополнений с 25 по 31 декабря начнет действовать с 1 января 2026 года. При пополнении с 1 по 24 января льгота активируется в текущем месяце через сутки после внесения средств», — пояснили в сообщении.