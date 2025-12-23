Проезд в автобусах Ростова подорожает на семь рублей с 25 декабря

Стоимость проезда в автобусах и электробусах составит: по транспортной карте «Простор» — 41 ₽, для учащихся и пенсионеров — 20,5 ₽, при оплате банковской картой — 44 ₽, при наличном расчете — 48 ₽
Тарифы на поездки в трамваях и троллейбусах останутся неизменными: по карте «Простор» — 34 ₽, льготный тариф — 17 ₽, оплата банковской картой и наличными — 34 ₽
Одновременно изменится размер ежемесячного пополнения электронного социального проездного билета на территории Ростовской области. С 25 декабря новая сумма составит 343 ₽, с сопровождающим лицом — 686 ₽
«Льгота для пополнений с 25 по 31 декабря начнет действовать с 1 января 2026 года. При пополнении с 1 по 24 января льгота активируется в текущем месяце через сутки после внесения средств», — пояснили в сообщении.