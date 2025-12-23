Аферисты начали разводить россиян на «бесплатную» косметику

Аферисты предлагают протестировать образцы парфюма и оставить отзыв, обещая подарок. Получив согласие, мошенники вручают товар в фирменном пакете и требуют перевести символическую сумму на счёт или оплатить наличными. В случае негативного ответа, мошенник может снизить требуемую сумму, при этом отмечая, что при отказе «подарок» нужно вернуть.
Ранее стало известно, что мошенники внедряют новую схему, маскирующуюся под предложение удалённого заработка на продаже подарочных сертификатов. Злоумышленники завлекают жертв объявлениями в мессенджерах. После отклика человеку в личной переписке предлагают стать посредником: размещать объявления о продаже сертификатов. Покупатель при этом получает недействительный код, а после жалоб организаторы схемы исчезают.
Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.