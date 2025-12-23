Аферисты начали разводить россиян на «бесплатную» косметику

Аферисты предлагают протестировать образцы парфюма и оставить отзыв, обещая подарок. Получив согласие, мошенники вручают товар в фирменном пакете и требуют перевести символическую сумму на счёт или оплатить наличными. В случае негативного ответа, мошенник может снизить требуемую сумму, при этом отмечая, что при отказе «подарок» нужно вернуть.