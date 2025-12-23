Ричмонд
+4°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Аферисты начали разводить россиян на «бесплатную» косметику

В России выявили новую схему мошенничества с «бесплатной» косметикой. Как пишет РИА «Новости», злоумышленники работают в людных местах городов и представляются сотрудниками парфюмерного ритейлера «Золотое яблоко».

Источник: Life.ru

Аферисты предлагают протестировать образцы парфюма и оставить отзыв, обещая подарок. Получив согласие, мошенники вручают товар в фирменном пакете и требуют перевести символическую сумму на счёт или оплатить наличными. В случае негативного ответа, мошенник может снизить требуемую сумму, при этом отмечая, что при отказе «подарок» нужно вернуть.

Ранее стало известно, что мошенники внедряют новую схему, маскирующуюся под предложение удалённого заработка на продаже подарочных сертификатов. Злоумышленники завлекают жертв объявлениями в мессенджерах. После отклика человеку в личной переписке предлагают стать посредником: размещать объявления о продаже сертификатов. Покупатель при этом получает недействительный код, а после жалоб организаторы схемы исчезают.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.