Многокилометровая пробка образовалась на трассе в районе Култука

Многокилометровая пробка образовалась на трассе «Байкал» в районе Култука утром 23 декабря. Кадрами затора из большегрузов делятся автомобилисты в социальных сетях.
— Я вчера приехал в Слюдянку в 18 часов, а выехал в 4:30 из Култука возле Ангасолки, потому что был затор. Многие подняться не могут, скользко, — прокомментировал автор ролика.
Фуры и легковые машины стояли без движения в сторону Иркутска. В пресс-службе Упрдор «Прибайкалье» уточнили, что причина пробки в транспорте, который сломался на 90-м километре трассы. Специалисты должны эвакуировать его в ближайшее время.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что с 1 января 2026 года в Ангарске планируют увеличить стоимость проезда в автобусах.