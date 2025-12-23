Премьер Кобахидзе: Грузия ведет четкую и прагматичную политику в отношении России

Отношение властей Грузии к России очень четкое. Оно имеет свои красные линии, но с прагматичной политикой, сохраняющей торгово-экономические связи. Об этом заявил грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе.
— С одной стороны, у нас есть красные линии, которые связаны с темой оккупации — и пока оккупированы 20 процентов наших территорий, два исторических региона, до этого, естественно, невозможно существенно сменить статус-кво, в том числе подразумеваю восстановление дипломатических отношений, — подчеркнул Кобахидзе в интервью «Рустави 2».
Он также добавил, что между Грузией и Россией нет дипломатических отношений. При этом, по словам Кобахидзе, страны стремятся решить конфликт мирным путем.
16 декабря глава Четвертого департамента стран СНГ МИД Михаил Калугин заявил, что Россия всерьез настроена на нормализацию отношений с Грузией. Он также напомнил, что Тбилиси не присоединился к антироссийской санкционной коалиции.
В ноябре экс-президент Грузии Саломе Зурабишвили объявила о протесте в стране против поворота в сторону России.