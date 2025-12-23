Изменения программ обучения водителей вынесены на обсуждение в Беларуси

Информацию и предложения по корректировкам документам могут отправить все заинтересованные. Например, можно указать на актуальность постановление и на наличие в нем устаревших и уже неэффективных норм. Ждут мнения по наличию в правовом акте пробелов, коллизий или других правовых неопределенностей, внутренних противоречий, наличии (или, наоборот, отсутствии) единообразной практики применения.