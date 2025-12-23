Изменения программ обучения водителей вынесены на обсуждение в Беларуси

В Беларуси на общественное обсуждение вынесены программы обучения водителей. Минтранс предложил белорусам обсудить корректировки в водительские программы и внести свои предложения. Высказаться по постановлению ведомства о единых программах подготовки водителей механических транспортных средств и лиц, обучающих управлению ими (№ 47 от 23 10 2012) можно на Правовом форуме Беларуси.
Информацию и предложения по корректировкам документам могут отправить все заинтересованные. Например, можно указать на актуальность постановление и на наличие в нем устаревших и уже неэффективных норм. Ждут мнения по наличию в правовом акте пробелов, коллизий или других правовых неопределенностей, внутренних противоречий, наличии (или, наоборот, отсутствии) единообразной практики применения.
Возможно сообщить о нереализованных в законе норм, их избыточности. Последствиях принятия документа — как положительных, так и отрицательных, в том числе количестве и содержании обращений из-за применения правового акта. А также — мнения о необходимости корректировки документа с конкретизацией.
Правовой мониторинг в отношении постановления будет проводиться на форуме с 22 по 31 декабря 2025-го. Направленные предложения не будут считаться электронными обращениями, поэтому будут оставлены без ответа и уведомления.
Напомним, МВД назвало недостаточным уровень знаний и навыков, которые дают автошколы.
Недавно сообщалось, что стоимость получения водительских прав может повыситься в Беларуси.