Актеру, основавшему театр в Петербурге, диагностировали рак с метастазами в мозг

«Дорогие зрители, друзья и коллеги, у нас случилась беда. У художественного руководителя театра “Особняк” Дмитрия Поднозова диагностировали рак легких с метастазами в мозг», — говорится в сообщении, опубликованном театром «Особняк» в telegram-канале Сергея Жигунова. Там отметили, что какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться пока не понятно, так как «события развиваются очень быстро».