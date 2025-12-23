Актеру, основавшему театр в Петербурге, диагностировали рак с метастазами в мозг

Актеру Поднозову диагностировали рак легких.
Российскому актеру и художественному руководителю санкт-петербургского драматического театра «Особняк» Дмитрию Поднозову диагностировали рак легких с метастазами в мозг. Об этом сообщил его коллега, актер Сергей Жигунов.
«Дорогие зрители, друзья и коллеги, у нас случилась беда. У художественного руководителя театра “Особняк” Дмитрия Поднозова диагностировали рак легких с метастазами в мозг», — говорится в сообщении, опубликованном театром «Особняк» в telegram-канале Сергея Жигунова. Там отметили, что какое именно лечение и в каком порядке будет проводиться пока не понятно, так как «события развиваются очень быстро».
В связи с болезнью все спектакли с участием Поднозова отменены. Для него объявлен сбор средств на лечение и восстановление. При этом в театре признались, что пока не понимают, как болезнь художественного руководителя отразится на дальнейшей судьбе самой труппы и ее планах.
Дмитрий Поднозов родился 17 декабря 1961 года в Санкт-Петербурге. В 1989 году он вместе с коллегами основал театр «Особняк», где впоследствии занял должность художественного руководителя. За время кинокарьеры актер снялся более чем в 200 фильмах и сериалах. Среди наиболее известных проектов с его участием — «Литейный», «Тайны следствия», «Комбинация», «Кончится лето».