В Омской области администрация заплатила ребенку 15 тысяч рублей за собачий укус

Суд признал резонным требования прокуратуры оштрафовать администрацию Большереченского района за агрессию бездомной собаки.

Источник: Комсомольская правда

После вмешательства прокуратуры ребенку, укушенному бездомной собакой, выплачена компенсация морального вреда в размере 15 тысяч рублей. Суд признал резонным требования прокуратуры оштрафовать администрацию Большереченского района.

Прокуратура Большереченского района проверку по обращению местной жительницы. Женщина заявила, что на ее 14-летнюю дочь напала бездомная собака. В процессе расследования инцидента было установлено, что 22 декабря 2024 года, в вечернее время девочка находилась вблизи собственного дома, где к ней подбежала бездомная собака и укусила за обе ноги, причинив телесные повреждения.

Учитывая отсутствие собственника у собаки, прокурор Большереченского района обратился в суд с требованием взыскать с местного муниципалитета в пользу ребенка 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Суд требования прокуратуры удовлетворил в полном объеме. В настоящее время ребенок получил компенсацию.