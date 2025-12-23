В Омской области администрация заплатила ребенку 15 тысяч рублей за собачий укус

Прокуратура Большереченского района проверку по обращению местной жительницы. Женщина заявила, что на ее 14-летнюю дочь напала бездомная собака. В процессе расследования инцидента было установлено, что 22 декабря 2024 года, в вечернее время девочка находилась вблизи собственного дома, где к ней подбежала бездомная собака и укусила за обе ноги, причинив телесные повреждения.