Корвет «Гремящий» вернулся во Владивосток после похода в АТР

«Гремящий» отправился в поход в составе отряда кораблей ТОФ 1 октября. Моряки выполняли задачи в рамках укрепления партнерства и международного военного сотрудничества со странами АТР. Были совершены заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Мьянму, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней. Также судно приняло участие в российско-мьянманском военно-морском учении «Марумекс-2025» в Бенгальском заливе.