Корвет «Гремящий» вернулся во Владивосток после похода в АТР

Корвет «Гремящий» Тихоокеанского флота (ТОФ) вернулся во Владивосток после дальнего похода в Азиатско-Тихоокеанский регион (АТР).
Как сообщили в ТОФ, на причале состоялась церемония встречи отряда кораблей под руководством начальника штаба флота вице-адмирала Сергея Рекиша. Он поздравил экипажи кораблей с успешным выполнением задач в море и по традиции вручил командиру корабля жареного поросенка.
«Гремящий» отправился в поход в составе отряда кораблей ТОФ 1 октября. Моряки выполняли задачи в рамках укрепления партнерства и международного военного сотрудничества со странами АТР. Были совершены заходы во Вьетнам, Таиланд, Индонезию, Мьянму, Бангладеш, Шри-Ланку и Бруней. Также судно приняло участие в российско-мьянманском военно-морском учении «Марумекс-2025» в Бенгальском заливе.
В общей сложности за время похода корвет преодолел семь морей и два океана и прошел 14 тысяч морских миль.
Напомним, ВМФ России и ВМС Мьянмы провели совместные учения «Марумекс-2025» в Андаманском море в середине ноября.