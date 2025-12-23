В Новосибирской области трактор завалил снегом дом пенсионеров

В пятницу 19 декабря в городе Черепаново Новосибирской области дом оказался завален огромной горой снега, где проживают пенсионеры. Это произошло после очистки придомовой территории соседнего дома — трактор убирал снег у дома № 70 по улице Кирова и сгрёб его в огромную кучу к дому № 54, перегородив проезжую часть. Об этом в соцсетях рассказала одна из местных жительниц.