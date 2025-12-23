Ричмонд
В Новосибирской области трактор завалил снегом дом пенсионеров

По словам очевидицы ситуации, гора снега лежит у дома до сих пор.

Источник: Om1 Новосибирск

В пятницу 19 декабря в городе Черепаново Новосибирской области дом оказался завален огромной горой снега, где проживают пенсионеры. Это произошло после очистки придомовой территории соседнего дома — трактор убирал снег у дома № 70 по улице Кирова и сгрёб его в огромную кучу к дому № 54, перегородив проезжую часть. Об этом в соцсетях рассказала одна из местных жительниц.

«Мы не можем пройти свободно к своему дому, не может подъехать скорая, в случае пожара не подъедет и пожарная машина, проезжая часть завалена снегом, а в этом доме проживает женщина-инвалид и пенсионеры», — говорится в обращении местной жительницы.

Жители написали заявление в администрацию города, предоставив видео инцидента. Ответ администрации, по словам заявительницы, гласил, что трактор пытался убрать снег, а жители дома вышли и оказали ему сопротивление, поэтому он ничего не убрал.

Сибирячка опровергает эти утверждения, заявляя, что только сделала замечание водителю трактора.

В разговоре с Om1 Новосибирск автор поста Лариса М. пояснила, что снег не расчистили до сих пор.

«Всё стоит как и было, огромная гора. Женщина-инвалид плачет каждый день, не знает куда сталкивать снег. Зима только началась и вообще непонятно почему завалили проезжую часть», — поделилась собеседница издания.

Редакция Om1 Новосибирск направила запрос в Администрацию города Черепаново с вопросами по этой ситуации.