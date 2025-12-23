Россиянам напомнили о новом порядке выплат пенсий зимой

В России пенсии за январь 2026 года начнут зачислять еще в конце декабря 2025 года. Причиной стали протяженные новогодние выходные. Об этом в разговоре с RT рассказала председатель Социал-демократического союза женщин России (СДСЖР), эксперт АСИ, бывший вице-спикер Госдумы РФ Ольга Епифанова.
«Социальный фонд России обеспечит предварительный перевод денег тем, у кого стандартные даты выплат выпадают на 1—10 или 11 января, исключив таким образом простои в период торжеств», — отметила председатель СДСЖР.
Епифанова уточнила, что поступления пенсии через банковские карты ожидаются в период с 25 по 29 декабря 2025 года, по региональным и банковским особенностям. Для посетителей «Почты России» наличные доставят с 25 по 30 декабря 2025 года.
Председатель СДСЖР также обратила внимание, что конкретные ориентиры определяются локальными расписаниями и оповещениями от операторов доставки. В связи с этим получателям пенсии рекомендуется отслеживать обновления на сайте Социального фонда России или на «Госуслугах».
С 2026 года увеличенную пенсию получат две категории граждан: достигшие 80 лет в декабре 2025 года и инвалиды I группы.
Ранее депутат Госдумы Алексей Говырин сообщил, что с 2026 года увеличенную пенсию получат две категории граждан: достигшие 80 лет в декабре 2025 года и инвалиды I группы. Пенсия увеличивается за счет удвоения фиксированной выплаты, которая в следующем году составит 9584,69 рублей.
Кроме того, в России внесут изменения в классификатор профессий и должностей. В результате скорректируются условия выхода на пенсию, а также назначения льгот и доплат за условия труда. Изменения запланированы на 2026 год.
Тем временем стал известен средний размер пенсии в России в 2026 году. Депутат Гавырин рассказал, что средняя пенсия в РФ достигнет 27 тысяч рублей. При этом в следующем году в России значительно вырастут пенсии. Наибольший рост ожидается в Чукотском автономном округе — на 3,2 тысячи рублей, а также вырастут в Ненецком автономном округе (2,9 тысячи рублей) и Магаданской области (2,8 тысячи рублей).