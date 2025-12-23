Россиянам напомнили о новом порядке выплат пенсий зимой

Тем временем стал известен средний размер пенсии в России в 2026 году. Депутат Гавырин рассказал, что средняя пенсия в РФ достигнет 27 тысяч рублей. При этом в следующем году в России значительно вырастут пенсии. Наибольший рост ожидается в Чукотском автономном округе — на 3,2 тысячи рублей, а также вырастут в Ненецком автономном округе (2,9 тысячи рублей) и Магаданской области (2,8 тысячи рублей).