DM: Рождественские песни хотят запретить исполнять в пабах Великобритании

Власти Великобритании хотят запретить исполнять в общественных местах популярные рождественские песни, так как они могут быть оскорбительными для местного населения. Об этом сообщила газета Daily Mail.
По данным источника, основные ограничения затронут локальные пабы. Музыкальные композиции могут оказаться под запретом в связи с новым законопроектом, выдвинутым лейбористами. Специальная экспертная комиссия будет проверять песни на наличие оскорблений по признаку расы, религии, сексуальной ориентации или возраста.
В числе первых под возможные санкции может попасть популярная песня Jingle Bells. Авторы материала отмечают, что ее могут признать недопустимой из-за исторических обстоятельств: в 1857 году произведение впервые исполняли белые артисты, выступавшие с гримом, изображающим темнокожих.
В октябре этого года суд Москвы запретил треки хип-хоп-артиста OG Buda и еще одного рэпера Scally Milano. Причиной послужило содержание в текстах описания развратных действий сексуального характера.
Ранее рэпер Гуф исполнил на сцене во Владивостоке трек «Тем, кто с нами». Песню недавно заблокировал Роскомнадзор по причине содержания в тексте сведений о наркотических и психотропных веществах. МВД России запретило распространять песню.