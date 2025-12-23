Стало известно, какие выплаты положены работнику, замещающему другого сотрудника

Директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что положено работнику, замещающему другого сотрудника. По ее словам, дополнительная оплата определяется по договоренности между работником и работодателем.
— Такое совмещение возможно исключительно при наличии согласия самого работника, которому поручается выполнение дополнительных задач (…) Величина доплаты определяется по взаимной договоренности между работником и работодателем, исходя из объема и специфики возложенных на него дополнительных обязанностей, — рассказала Санина.
Она добавила, что дополнительное время, которое сотрудник тратит на выполнение чужих обязанностей, не должно превышать четыре часа в день, передает RT.
Ранее эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко рассказала, когда можно ждать повышения дохода и как «подтолкнуть» к этому работодателя. Она отметила, что любые достижения на работе следует фиксировать, так как они могут стать основным аргументом во время переговоров.
Юрист Александр Хаминский рассказал, что работники имеют полное право устроиться на работу по совместительству в компанию — конкурент своего основного места труда.