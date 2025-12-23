Стало известно, какие выплаты положены работнику, замещающему другого сотрудника

Ранее эксперт центра «Профессии будущего» Светлана Семеренко рассказала, когда можно ждать повышения дохода и как «подтолкнуть» к этому работодателя. Она отметила, что любые достижения на работе следует фиксировать, так как они могут стать основным аргументом во время переговоров.