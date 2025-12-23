Куда пойти на праздниках: афиша Красноярской филармонии с 2 по 11 января

2 января.
В Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера пройдет музыкальная сказка «Бременские музыканты». Участвуют Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина и Виталий Осипов.
В фойе Камерного зала Литературный театр филармонии представит интерактивную программу «Как Кикимора хотела Снегурочкой стать». В эти же дни в Малом зале ансамбль «Виртуозы Красноярска» покажет музыкальную сказку «Золушка», после которой состоится концерт «Новогоднее рандеву».
3 и 5 января.
В Зале Торжеств состоится премьера интерактивного шоу «Русские богатыри против Змея Горыныча: битва магов».
4 января.
В Зале Торжеств пройдет интерактивное шоу «Однажды в Лукоморье». После него запланирован концерт «Жила зима в избушке…» с программой песен Эдуарда Хиля.
5 января.
В Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера Сибирский оркестр ударных инструментов представит концерт «РОКот».
6 января.
Ансамбль «Виртуозы Красноярска» исполнит программу «Штраус-гала» с участием солистов Красноярского театра оперы и балета.
7 января.
В Малом зале ансамбль «КрасА» представит рождественскую программу. В Зале Торжеств в этот же день пройдет рождественский концерт за столиками Красноярского филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина.
9 января.
В Зале Торжеств ансамбль «КрасА» покажет рождественскую сказку «Что такое Новый год?». В Большом концертном зале состоится премьера спектакля «Бриолин» труппы «Свободный балет».
10 января.
В Камерном зале пройдет детская программа «Удивительное путешествие». В Зале Торжеств запланирован «Праздничный концерт за столиками» группы «77».
11 января.
Праздничную программу завершит «Новогодний бал» Красноярского академического симфонического оркестра в Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера.6+