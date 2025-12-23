Ричмонд
+3°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Куда пойти на праздниках: афиша Красноярской филармонии с 2 по 11 января

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, /НИА-КРАСНОЯРСК/. Красноярская филармония представила программу мероприятий на период новогодних праздников — со 2 по 11 января. В афише концерты, музыкальные сказки, интерактивные шоу и семейные программы на разных площадках филармонии.

Источник: НИА Красноярск

2 января.

В Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера пройдет музыкальная сказка «Бременские музыканты». Участвуют Красноярский филармонический русский оркестр имени А. Ю. Бардина и Виталий Осипов.

3—4 января.

В фойе Камерного зала Литературный театр филармонии представит интерактивную программу «Как Кикимора хотела Снегурочкой стать». В эти же дни в Малом зале ансамбль «Виртуозы Красноярска» покажет музыкальную сказку «Золушка», после которой состоится концерт «Новогоднее рандеву».

3 и 5 января.

В Зале Торжеств состоится премьера интерактивного шоу «Русские богатыри против Змея Горыныча: битва магов».

4 января.

В Зале Торжеств пройдет интерактивное шоу «Однажды в Лукоморье». После него запланирован концерт «Жила зима в избушке…» с программой песен Эдуарда Хиля.

5 января.

В Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера Сибирский оркестр ударных инструментов представит концерт «РОКот».

6 января.

Ансамбль «Виртуозы Красноярска» исполнит программу «Штраус-гала» с участием солистов Красноярского театра оперы и балета.

7 января.

В Малом зале ансамбль «КрасА» представит рождественскую программу. В Зале Торжеств в этот же день пройдет рождественский концерт за столиками Красноярского филармонического русского оркестра имени А. Ю. Бардина.

9 января.

В Зале Торжеств ансамбль «КрасА» покажет рождественскую сказку «Что такое Новый год?». В Большом концертном зале состоится премьера спектакля «Бриолин» труппы «Свободный балет».

10 января.

В Камерном зале пройдет детская программа «Удивительное путешествие». В Зале Торжеств запланирован «Праздничный концерт за столиками» группы «77».

11 января.

Праздничную программу завершит «Новогодний бал» Красноярского академического симфонического оркестра в Малом концертном зале имени И. В. Шпиллера.6+