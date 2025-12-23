Ричмонд
В Челябинске чиновники исполнят новогодние мечты 65 детей

Новогоднюю сказку подарят 65 детям из Челябинска, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Им вручат велосипеды, шведскую стенку, настольные игры, кимоно для дзюдо и прочие сюрпризы.

К доброй акции «Ёлка желаний» присоединились мэр Алексей Лошкин, председатель гордумы Сергей Буяков, вице-мэры, главы районов, комитетов, управлений и депутаты.

— Мы с коллегами с радостью откликнулись на призыв акции — подарить детям настоящее новогоднее чудо, — поделился Алексей Лошкин. — Для нас это добрая миссия. В ближайшее время мы поздравим всех ребят с праздником и обязательно исполним их желания.

Праздничный флешмоб, танцы, маскоты, Дед Мороз со Снегурочкой и подарки — в преддверии Нового года под окнами детского онкологического отделения Челябинской областной детской клинической больницы устроили концерт. Его организовали для маленьких пациентов, находящихся на длительном лечении.

