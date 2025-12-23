В Челябинске чиновники исполнят новогодние мечты 65 детей

К доброй акции «Ёлка желаний» присоединились мэр Алексей Лошкин, председатель гордумы Сергей Буяков, вице-мэры, главы районов, комитетов, управлений и депутаты.
— Мы с коллегами с радостью откликнулись на призыв акции — подарить детям настоящее новогоднее чудо, — поделился Алексей Лошкин. — Для нас это добрая миссия. В ближайшее время мы поздравим всех ребят с праздником и обязательно исполним их желания.
Праздничный флешмоб, танцы, маскоты, Дед Мороз со Снегурочкой и подарки — в преддверии Нового года под окнами детского онкологического отделения Челябинской областной детской клинической больницы устроили концерт. Его организовали для маленьких пациентов, находящихся на длительном лечении.
Фото: Алексей Тимошенко.