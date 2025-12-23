Экс-теннисистка Курникова и певец Иглесиас в четвёртый раз стали родителями

«Моё солнышко, 17 декабря 2025 года», — написала спортсменка в своих социальных сетях, опубликовав фотографию спящего младенца.
Энрике Иглесиас продублировал новость в своих соцсетях, отметив местоположением Майами. Имя и пол ребёнка не указаны.
