Экс-теннисистка Курникова и певец Иглесиас в четвёртый раз стали родителями

В семье бывшей российской теннисистки Анны Курниковой и испанского поп-исполнителя Энрике Иглесиаса снова пополнение. Как следует из их соцсетей, знаменитая пара в четвёртый раз стала родителями.

«Моё солнышко, 17 декабря 2025 года», — написала спортсменка в своих социальных сетях, опубликовав фотографию спящего младенца.

Энрике Иглесиас продублировал новость в своих соцсетях, отметив местоположением Майами. Имя и пол ребёнка не указаны.

