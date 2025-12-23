В Омске городской транспорт на две недели пустят в объезд центра города

Мэрия Омска сообщила об изменениях двух городских маршрутов. В связи с проведением проекта «Зимний Любинский» по улице Ленина (от площади Победы до улицы Партизанской) закроют движение всех видов транспорта. Ограничения введут с 20 часов 31 декабря до 20 часов 11 января.