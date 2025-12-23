В Омске городской транспорт на две недели пустят в объезд центра города

Мэрия Омска сообщила об изменениях двух городских маршрутов. В связи с проведением проекта «Зимний Любинский» по улице Ленина (от площади Победы до улицы Партизанской) закроют движение всех видов транспорта. Ограничения введут с 20 часов 31 декабря до 20 часов 11 января.
Троллейбусы маршрута № 8 направят по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, проспекту Маркса, исключив высадку пассажиров на остановке «Магазин “Жемчужина”.
Автобусы маршрута № 73 в направлении Чкаловского посёлка с улицы Красный Путь пустят по улицам Интернациональной, Гагарина, Комсомольскому мосту, с правым поворотом на улицу Лермонтова, с левым поворотом на улицу Ленина.
Информация о графиках и интервалах движения муниципального транспорта доступна на сайте «Пассажирсервиса».
Напомним, с января в Омске подорожает проезд. Одна поездка по безналичному расчёту будет обходиться в 40 рублей.