Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани

Останина отметила, что правительство РФ в 2025 году выделило более 1,1 миллиарда рублей для организации отдыха 8 тысяч детей из Белгородской области, в том числе на анапском побережье.

«Вместе с тем, режим чрезвычайной ситуации, введенный в Краснодарском крае, до сих по не снят, что препятствует полноценной работе лагерей… Просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году дополнительных средств, необходимых для реализации данных мер, из резервного фонда правительства РФ», — заключается в документе.