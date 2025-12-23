РЭК Омской области утвердила новые цены на сжиженный газ

Для потребителей АО «Омскгоргаз» с января стоимость составит 51,90 рубля за килограмм. С октября тариф увеличат до 58,64 рубля за килограмм — это почти на 7 рублей больше. Также с октября цена за кубометр сжиженного газа обозначена на уровне 133,11 рубля, рост составит 15,3 рубля.