РЭК Омской области утвердила новые цены на сжиженный газ

Новые расценки начнут действовать с января.

Источник: Om1 Омск

Региональная энергетическая комиссия Омской области утвердила тарифы на сжиженный газ для населения на 2026 год. Новые расценки начнут действовать с января, следующее изменение запланировано на октябрь.

Для потребителей АО «Омскгоргаз» с января стоимость составит 51,90 рубля за килограмм. С октября тариф увеличат до 58,64 рубля за килограмм — это почти на 7 рублей больше. Также с октября цена за кубометр сжиженного газа обозначена на уровне 133,11 рубля, рост составит 15,3 рубля.

Для ООО «Омская областная газовая компания» тарифы установили сразу на весь 2026 год: 50,45 рубля за килограмм, а также 114,52 рубля за кубометр.