Ушел из жизни почетный курганский преподаватель Жакин. Фото

«С прискорбием сообщаем, что 21 декабря 2025 года ушел из жизни Владимир Петрович Жакин — почетный преподаватель, долгие годы посвятивший служению науке и образованию в Курганской государственной сельскохозяйственной академии», — пишут в КГСХА. Он преподавал химию и совмещал педагогическую деятельность с научной работой.