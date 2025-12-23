Ушел из жизни почетный курганский преподаватель Жакин. Фото

Курганского преподавателя не стало 21 декабря.
Почетный преподаватель Курганской государственной сельскохозяйственной академии (КГСХА) Владимир Жакин скончался. Об этом сообщается в паблике образовательного учреждения во «ВКонтакте».
«С прискорбием сообщаем, что 21 декабря 2025 года ушел из жизни Владимир Петрович Жакин — почетный преподаватель, долгие годы посвятивший служению науке и образованию в Курганской государственной сельскохозяйственной академии», — пишут в КГСХА. Он преподавал химию и совмещал педагогическую деятельность с научной работой.
Коллеги отмечают, что его профессиональное мастерство, щедрость души и доброта навсегда останутся в памяти. Прощание с педагогом пройдет 24 декабря в траурном зале «Реквием» в селе Кетово с 12:00 до 13:00.
