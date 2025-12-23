Ричмонд
В ХМАО открыли новый зимник и ледовую переправу

В Октябрьском районе ХМАО с 23 декабря 2025 года ввели в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога Нарыкары — Мулигорт — Перегребное. Также начала работать ледовая переправа через протоку Мулигорт, сообщил telegram-канал Управления автодорог Югры.

«С 23 декабря 2025 года вводится в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога в Октябрьском районе. Автозимник Нарыкары-Мулигорт-Перегребное, в том числе ледовая переправа через протоку Мулигорт освидетельствована на 20 тонн», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее URA.RU писало, что в ХМАО все зимники планируют запустить до 25 декабря 2025 года. Ледовые переправы будут готовы к эксплуатации в январе.