В ХМАО открыли новый зимник и ледовую переправу

«С 23 декабря 2025 года вводится в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога в Октябрьском районе. Автозимник Нарыкары-Мулигорт-Перегребное, в том числе ледовая переправа через протоку Мулигорт освидетельствована на 20 тонн», — говорится в сообщении ведомства.