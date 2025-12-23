В ХМАО открыли новый зимник и ледовую переправу

В ХМАО открыли еще один зимник.
В Октябрьском районе ХМАО с 23 декабря 2025 года ввели в эксплуатацию зимняя автомобильная дорога Нарыкары — Мулигорт — Перегребное. Также начала работать ледовая переправа через протоку Мулигорт, сообщил telegram-канал Управления автодорог Югры.
Ранее URA.RU писало, что в ХМАО все зимники планируют запустить до 25 декабря 2025 года. Ледовые переправы будут готовы к эксплуатации в январе.