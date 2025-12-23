На Ямале открыли зимнюю автодорогу после продолжительной непогоды

Движение по этому зимнику закрыли 20 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сама же зимняя дорога была запущена в регионе 17 декабря этого года. А 28 ноября запустили движение по зимнику Салехард — Лабытнанги с двухполосным движением и ограничением веса автомобилей до 3,5 тонны.