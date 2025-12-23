На Ямале открыли зимнюю автодорогу после продолжительной непогоды

Движение для всех типов транспортных средств откроют 23 декабря в 10:00.
В Ямало-Ненецком автономном округе 23 декабря 2025 года открыли движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп после продолжительной непогоды. Об этом URA.RU рассказали в окружном департаменте транспорта и дорожного хозяйства.
«С 10.00 часов 23.12.25 открывается движение по зимнику Коротчаево — Красноселькуп. Оно доступно для всех типов транспортных средств общей массой до 30 тонн», — отмечено в сообщении ведомства.
Движение по этому зимнику закрыли 20 декабря в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сама же зимняя дорога была запущена в регионе 17 декабря этого года. А 28 ноября запустили движение по зимнику Салехард — Лабытнанги с двухполосным движением и ограничением веса автомобилей до 3,5 тонны.