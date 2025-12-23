Челябинск вошел в топ-10 городов по тратам на новогодние украшения

Лидером по расходам на новогодние украшения стал Санкт-Петербург, потративший более 1,2 миллиарда рублей. Следом идут Москва (414 миллионов рублей) и Сыктывкар (186 миллионов). В пятерку также вошли Благовещенск (126 миллионов) и Салехард (109 миллионов).