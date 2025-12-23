Ричмонд
Челябинск вошел в топ-10 городов по тратам на новогодние украшения

Челябинск занял девятое место в рейтинге российских городов по тратам на новогодние украшения, согласно исследованию RTVI и «Тендерскоп».

Источник: Reuters

Город выделил 63 миллиона рублей на украшение улиц, включая строительство ледовых городков, монтаж праздничной иллюминации и оформление городских катков.

Лидером по расходам на новогодние украшения стал Санкт-Петербург, потративший более 1,2 миллиарда рублей. Следом идут Москва (414 миллионов рублей) и Сыктывкар (186 миллионов). В пятерку также вошли Благовещенск (126 миллионов) и Салехард (109 миллионов).

Всего российские города потратили свыше 3 миллиардов рублей на новогодние украшения. Главный ледовый городок Челябинска в этом году посвящен 290-летию города. Открытие запланировано на 29 декабря.