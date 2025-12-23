Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани

«Комитет убежден, что необходимо принять своевременные меры, направленные на поддержку сферы детского отдыха… Считаем целесообразным обеспечить наполняемость здравниц, организовав отдых у моря детям, проживающим как в Белгородской области, так и в других приграничных регионах и на воссоединенных территориях, а также детям Арктики, путем направления их в загородные лагеря, расположенные на территории Краснодарского края, в том числе, в Анапском и Темрюкском районах», — сказано в документе.