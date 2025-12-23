Ричмонд
Депутат попросила организовать для детей из приграничья отдых на Кубани

РИА Новости: для детей из приграничья могут организовать отдых на Кубани.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 дек — РИА Новости. Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина предложила в 2026 году организовать для детей из приграничных регионов РФ и Арктики отдых в лагерях Краснодарского края за счет правительственных средств.

Соответствующий документ в адрес вице-премьера РФ Дмитрия Чернышенко имеется в распоряжении РИА Новости.

«Комитет убежден, что необходимо принять своевременные меры, направленные на поддержку сферы детского отдыха… Считаем целесообразным обеспечить наполняемость здравниц, организовав отдых у моря детям, проживающим как в Белгородской области, так и в других приграничных регионах и на воссоединенных территориях, а также детям Арктики, путем направления их в загородные лагеря, расположенные на территории Краснодарского края, в том числе, в Анапском и Темрюкском районах», — сказано в документе.

Останина отметила, что правительство РФ в 2025 году выделило более 1,1 миллиарда рублей для организации отдыха 8 тысяч детей из Белгородской области, в том числе на анапском побережье.

«Вместе с тем, режим чрезвычайной ситуации, введенный в Краснодарском крае, до сих по не снят, что препятствует полноценной работе лагерей… Просим вас, уважаемый Дмитрий Николаевич, рассмотреть вопрос о выделении в 2026 году дополнительных средств, необходимых для реализации данных мер, из резервного фонда правительства РФ», — заключается в документе.

