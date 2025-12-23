За ночь средства ПВО сбили над регионами России 29 БПЛА ВСУ

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
По данным военного ведомства, 14 дронов были сбиты над Ростовской областью, еще семь — над Ставропольским краем. По три беспилотника уничтожили над Белгородской областью и Калмыкией, по одному — над Курской областью и Крымом.
Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали над Крымом и Черным морем 12 БПЛА.
Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что ВСУ осуществили попытку атаковать объекты на территории города Будённовска.
