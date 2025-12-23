Ричмонд
За ночь средства ПВО сбили над регионами России 29 БПЛА ВСУ

Средства ПВО уничтожили 29 украинских дронов над регионами России за ночь. Больше всего БПЛА сбито над Ростовской областью.

Источник: Аргументы и факты

Российские средства ПВО за ночь уничтожили 29 беспилотников ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

По данным военного ведомства, 14 дронов были сбиты над Ростовской областью, еще семь — над Ставропольским краем. По три беспилотника уничтожили над Белгородской областью и Калмыкией, по одному — над Курской областью и Крымом.

Ранее сообщалось, что силы ПВО ликвидировали над Крымом и Черным морем 12 БПЛА.

Глава Ставропольского края Владимир Владимиров сообщал, что ВСУ осуществили попытку атаковать объекты на территории города Будённовска.

Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
