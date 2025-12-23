В Красноярске нашли подрядчика для строительства школы на улице Елены Стасовой — возводить объект будет компания «Культбытстрой». В городском департаменте градостроительства сообщили, что стоимость муниципального контракта — 2,6 миллиарда рублей.
Новое учебное учреждение на 1280 мест появится на пересечении Чернышева и Елены Стасовой (сейчас здесь пустырь). Внутри школы оборудуют медицинский блок, актовый зал, библиотеку, мастерские и другое. Кроме того, во дворе здания предусмотрен амфитеатр.
В ближайшее время подрядчик приступит к подготовительным работам. Полностью готово сооружение должно быть летом 2028 года.
