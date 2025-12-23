В Красноярске нашли подрядчика для строительства школы на улице Елены Стасовой

Новое учебное учреждение на 1280 мест появится на пересечении Чернышева и Елены Стасовой (сейчас здесь пустырь). Внутри школы оборудуют медицинский блок, актовый зал, библиотеку, мастерские и другое. Кроме того, во дворе здания предусмотрен амфитеатр.