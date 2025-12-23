Паническая атака началась у павлодарки после поездки на такси

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Павлодара рассмотрено дело о мелком хулиганстве. 18 ноября 2025 года между водителем такси и пассажиркой возник конфликт из-за способа оплаты поездки. По заявлению пассажирки, водитель препятствовал выходу из автомобиля и применял физическое воздействие, в результате чего она оказалась на земле и повредила одежду.
Участковый инспектор поддержал доводы заявительницы. Таксист вину не признал, утверждая, что конфликт возник из-за невозможности принять оплату переводом. По его словам, пассажирка самостоятельно покинула автомобиль и села на землю в состоянии сильного волнения, отрицая применение каких-либо резких действий.
Пассажирка сообщила суду, что испытывала паническую атаку из-за заблокированных дверей и легкого потягивания за куртку водителем. Она также отметила, что упала сама, испытав сильный стресс. Свидетельские показания подтверждали факт нахождения женщины на земле в расстроенном состоянии.
Однако очевидных данных о совершении водителем действий, подпадающих под признаки мелкого хулиганства, представлено не было. Суд исследовал материалы дела и выслушал стороны, придя к выводу об отсутствии достаточных доказательств виновности мужчины.
В результате производство по делу по ч. 1 ст. 434 КоАП РК прекращено за отсутствием состава административного правонарушения. Постановление вступило в законную силу.