Паническая атака началась у павлодарки после поездки на такси

В специализированном межрайонном суде по административным правонарушениям Павлодара рассмотрено дело о мелком хулиганстве. 18 ноября 2025 года между водителем такси и пассажиркой возник конфликт из-за способа оплаты поездки. По заявлению пассажирки, водитель препятствовал выходу из автомобиля и применял физическое воздействие, в результате чего она оказалась на земле и повредила одежду.