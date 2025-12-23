Назван регион, где будут платить миллион за первого ребенка

Согласно данным министерства, с 1 января 2026 года размер региональной выплаты на первенца составит 350 тысяч рублей. На третьего или последующих детей семьи смогут получить 250 тысяч рублей. При этом размер федерального материнского капитала при рождении первого ребенка в 2026 году ожидается на уровне около 737 тысяч рублей. Региональный капитал можно направить на улучшение жилищных условий в пределах Новгородской области, а в случае с первым ребенком — также на оплату детского сада.