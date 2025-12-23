Назван регион, где будут платить миллион за первого ребенка

В одном из регионов России начнут платить за первого ребенка миллион.
Семьи в Новгородской области с 1 января 2026 года смогут получить свыше миллиона рублей при рождении первого ребенка. Об этом сообщили в министерстве труда, семейной и социальной политики региона.
«При рождении первого ребенка с 1 января 2026 года общая сумма выплат с учетом регионального капитала и федерального маткапитала составит чуть более миллиона рублей при условии, что возраст матери до 29 лет», — сообщили в ведомстве. Информацию об этом передает РИА «Новости».
Согласно данным министерства, с 1 января 2026 года размер региональной выплаты на первенца составит 350 тысяч рублей. На третьего или последующих детей семьи смогут получить 250 тысяч рублей. При этом размер федерального материнского капитала при рождении первого ребенка в 2026 году ожидается на уровне около 737 тысяч рублей. Региональный капитал можно направить на улучшение жилищных условий в пределах Новгородской области, а в случае с первым ребенком — также на оплату детского сада.
Региональный капитал на первого ребенка действует в Новгородской области с 2019 года и сейчас составляет 150 тысяч рублей. С 2026 года его объем увеличится более чем в два раза.
При предоставлении выплаты на первенца уровень дохода семьи учитываться не будет. А вот капитал на третьего или последующих детей начнут выдавать с учетом семейного дохода.
Закон приняли с учетом итогов пилотного федерального проекта по стимулированию рождаемости, который с 2024 года реализовывали в трех муниципалитетах региона. Всего в 2026 году на поддержку семей с детьми в Новгородской области направят более двух миллиардов рублей.