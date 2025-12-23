В ЛДПР предложили ввести льготы для граждан с большим трудовым стажем

«Законопроектом предлагается ввести новую категорию ветеранов — ветераны трудовой деятельности, к которым будут относиться лица, имеющие трудовой (страховой) стаж, учитываемый для назначения пенсии, не менее 40 лет для мужчин и 35 лет для женщин», — говорится в пояснительной записке.
Инициатива предполагает предоставление социальных льгот, включая 50% компенсацию расходов на ЖКХ, первоочередное право на установку квартирного телефона, преимущества при вступлении в жилищные и гаражные кооперативы, сохранение права на медицинское обслуживание и бесплатное обеспечение протезами (кроме зубных).
Слуцкий отметил, что люди с длительным трудовым стажем внесли значительный вклад в развитие страны, и государство должно оценивать их труд. Он подчеркнул, что федеральное звание ветерана труда сейчас требует наличия награды, а законопроект ЛДПР позволит получить статус тем, кто честно работал и приносил пользу обществу без официальных наград.
Инициатива также наделяет правительство РФ полномочиями определять порядок присвоения звания «Ветеран трудовой деятельности», что позволит закрепить его через конкретные меры поддержки. Законопроект учитывает текущую практику некоторых регионов, где ветеранами труда признаются граждане без наград, но с необходимым стажем.
Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вступит в силу новый общероссийский классификатор профессий, который повлияет на льготы и право на досрочную пенсию. Официальное наименование должности в документах теперь будет определять доступ к социальным гарантиям. Если работодатели используют произвольные формулировки, у сотрудников могут возникнуть трудности при оформлении льгот. Новый классификатор включает 5597 профессий рабочих и 4338 должностей служащих, включая современные специальности в IT, финансовой и контентной сферах, что позволит унифицировать записи в трудовых книжках и защитить права работников.
