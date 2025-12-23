В ЛДПР предложили ввести льготы для граждан с большим трудовым стажем

Ранее сообщалось, что с 2026 года в России вступит в силу новый общероссийский классификатор профессий, который повлияет на льготы и право на досрочную пенсию. Официальное наименование должности в документах теперь будет определять доступ к социальным гарантиям. Если работодатели используют произвольные формулировки, у сотрудников могут возникнуть трудности при оформлении льгот. Новый классификатор включает 5597 профессий рабочих и 4338 должностей служащих, включая современные специальности в IT, финансовой и контентной сферах, что позволит унифицировать записи в трудовых книжках и защитить права работников.