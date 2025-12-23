Курникова и Иглесиас стали родителями в четвертый раз

Бывшая первая ракетка мира в парном разряде Анна Курникова и испанский поп-исполнитель Энрике Иглесиас в четвертый раз стали родителями. 44-летняя экс-теннисистка поделилась радостной новостью в соцсетях.
«Мое солнышко, 17 декабря 2025 года», — подписала Курникова фотографию спящего младенца.
При этом Энрике Иглесиас разместил на своей странице аналогичный пост. Пол и имя ребенка звездная пара пока предпочитает хранить в тайне.
Иглесиас и Курникова состоят в отношениях уже 24 года. Они познакомились в начале 2000-х на съемках клипа на песню «Escape». Поженились звездные родители лишь много лет спустя. Об их тайной свадьбе стало известно в 2023 году.
В июне 2024 года Курникова показала фото Энрике Иглесиаса с их общими детьми. Так она поздравила супруга с Днём отца.