В Перми автобус № 56 экстренно высадил людей из-за столкновения с грузовиком

Авария случилась на улице Васильева.

Источник: Аргументы и факты

Автобус маршрута № 56 экстренно высадил людей из-за столкновения с грузовиком в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в городском дептрансе.

Днём 22 декабря в телеграм-канале «ЧП Пермь» (с чёрной эмблемой) была опубликована фотография ДТП, снятая на улице Василия Васильева. На кадрах видно городской автобус с разбитым лобовым стеклом, стоящий за грузовым автомобилем.

«ДТП на Васильева. Автобус въехал в КамАЗ», — рассказал автор публикации.

Позже подробности об аварии сообщили сайту perm.aif.ru в департаменте транспорта Перми. Как оказалось, в ДТП пострадал автобус, следующий по маршруту № 56.

«В 12:15 на улице Васильева произошло ДТП между автобусом № 56 и посторонним транспортом. Пострадавших нет. Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — рассказали perm.aif.ru в дептрансе.

После аварии на место происшествия прибыли сотрудники ГАИ, а пассажиры были вынуждены продолжить путь на другом транспорте.