В Перми автобус № 56 экстренно высадил людей из-за столкновения с грузовиком

«В 12:15 на улице Васильева произошло ДТП между автобусом № 56 и посторонним транспортом. Пострадавших нет. Согласно должностной инструкции, водитель высадил пассажиров и сообщил о случившемся в центральную диспетчерскую службу», — рассказали perm.aif.ru в дептрансе.