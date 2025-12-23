HR-эксперт Лоикова объяснила, как название профессии влияет на пенсии и льготы

С наступлением нового года в России вступит в силу обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей, что напрямую отразится на трудовых правах граждан. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что изменения затронут не только названия должностей, но и доступ к досрочной и льготной пенсиям, компенсациям и отпускам.
— Важно, чтобы работодатели правильно указывали должности согласно классификатору — это дает право на повышенные отпуска, доплаты за квалификацию, льготы для медиков, служебное жилье, дополнительные отпуска и компенсации, особенно для работников во вредных сферах, — подчеркнула Лоикова в беседе с Life.ru.
Она также порекомендовала работающим россиянам сверить свои трудовые договоры и должностные инструкции с новым классификатором.
В свою очередь директор по персоналу и организационному развитию сервиса «Работа.ру» Юлия Санина рассказала, что положено работнику, замещающему другого сотрудника. При этом дополнительное время, которое сотрудник тратит на выполнение чужих обязанностей, не должно превышать четыре часа в день.
Организации не имеют права вызывать своих сотрудников на работу в праздничные дни, включая новогодние, без их согласия. Работники могут быть вызваны на работу без согласия только для устранения последствий катастроф, производственных аварий или стихийных бедствий.