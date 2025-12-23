HR-эксперт Лоикова объяснила, как название профессии влияет на пенсии и льготы

С наступлением нового года в России вступит в силу обновленный общероссийский классификатор профессий и должностей, что напрямую отразится на трудовых правах граждан. Независимый HR-специалист Зулия Лоикова рассказала, что изменения затронут не только названия должностей, но и доступ к досрочной и льготной пенсиям, компенсациям и отпускам.