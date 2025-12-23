Енотовидные собаки запели серенады в лесах Ленобласти из-за теплой зимы

Эти звери, единственные в семействе псовых, впадающие в спячку, обычно формируют пары еще осенью и до весны не проявляют активности. Однако нынешние мягкие температуры сбили их природные ритмы. В пригородах Петербурга все чаще замечают пары животных, которые не только бодрствуют в поисках пищи, но и издают характерные звуки, похожие на пение.