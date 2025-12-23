Ричмонд
Енотовидные собаки запели серенады в лесах Ленобласти из-за теплой зимы

Обычно в это время животные впадают в спячку.

Источник: Соцсети

Аномально теплая зима внесла изменения в жизнь обитателей лесов Ленинградской области. Енотовидные собаки, которые в это время года должны спать в норах, до сих пор активны и даже устраивают брачные концерты, несвойственные для декабря.

— В норме подобные звуки животные издают весной или в начале осени — когда для молодежи наступает время создавать пару. Но сейчас уже зима! Похоже, тепло навеяло им весеннее настроение, — рассказал биолог и автор канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков.

Эти звери, единственные в семействе псовых, впадающие в спячку, обычно формируют пары еще осенью и до весны не проявляют активности. Однако нынешние мягкие температуры сбили их природные ритмы. В пригородах Петербурга все чаще замечают пары животных, которые не только бодрствуют в поисках пищи, но и издают характерные звуки, похожие на пение.

Звуки енотовидных собак — тонкие и мелодичные. В Японии их пение даже стало причиной их популярности в качестве необычных домашних питомцев. Более того, животных там прозвали «собаки-птички».