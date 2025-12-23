Год масштабных проектов и статуса «Молодежной столицы»

Омск молодежный.
Главный тренд года определила победа Омска в борьбе за звание Молодежной столицы России. В этом статусе город реализовал более ста мероприятий. В числе ключевых — фестиваль «Та самая молодежная», проект «Голос Омска», патриотический форум «Искра», квест на льду «Тайны сибирской столицы», открытие новых молодежных пространств.
К примеру, появилось такое на улице 20-го Партсъезда, 32А. Проект Движение омской молодежи«(ДОМ) был реализован в рамках Всероссийского конкурса “Регион для молодых” при поддержке Федерального агентства по делам молодежи.
— Открытие новой локации — это еще один подарок нашим детям в статусе Омска — Молодежной столицы- 2025. Здесь ребята смогут творить, общаться, демонстрировать и развивать свои таланты, заниматься образовательной и волонтерской деятельностью. Уверен, молодые омичи по достоинству оценят проделанную работу и будут с радостью и пользой проводить время в ДОМе, — отметил Сергей Шелест.
Новый вектор развития Левобережья.
В уходящем году завершилась комплексная реконструкция бульвара Архитекторов. Жители Левого берега получили не только новое дорожное полотно на центральной магистрали — новую транспортную инфраструктуру, существенно повысившую транспортную доступность Левобережья.
Протяженность новой дороги составила 4 км, ширина проезжей части была расширена до 14,5 м, у перекрестков — до 25,5 м, появились дополнительные полосы движения.
На бульваре обустроено 15 остановок, около каждой предусмотрен регулируемый пешеходный переход. Кроме того, по бульвару Архитекторов теперь ходит троллейбус — здесь была смонтирована новая контактная сеть и установлены 182 опоры освещения.
Кардинально преобразилась не только проезжая часть, но и пешеходное пространство бульвара. Здесь построены тротуары из плитки, оборудована велодорожка, высажено более 10 тысяч кустарников и деревьев.
Ремонт дорог и строительство линий наружного освещения.
В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» были капитально отремонтированы дороги по улицам Воровского, Заозерная, Герцена, Ленина и 7-я Северная. Еще на 800 тысячах кв. метров дорог прошел аварийно-восстановительный ремонт. Кроме того, специалисты УДХБ привели в порядок около 160 тротуаров и более 200 межквартальных проездов, отремонтировали пешеходные переходы у парка Победы, у КДЦ «Маяковский», на пересечениях улицы Лермонтова и проспекта К. Маркса.
На шести аварийно-опасных участках дорог были установлены новые светофорные объекты.
Уличные фонари появились в Омске по 27 адресам. Общая протяженность новых линий наружного освещения составила порядка 24 км. Светлыми стали улицы Степанца, Красный Пахарь, Доковская, 3-я Островская, Заводская, Заозерная и другие.
Глобальный капремонт.
В этом году в Омске прошел самый масштабный за последние годы ремонт теплосетей. На трубах не просто залатали дыры — коммуникации заменили на новые, изготовленные из современных материалов с высокой степенью надежности и долговечности. Работы прошли в рамках федерального проекта «Модернизация коммунальной инфраструктуры» нацпроекта «Инфраструктура для жизни».
В целом объем капремонта теплосетей по сравнению с предыдущими годами вырос в 2,5 раза. Общая протяженность отремонтированных участков тепловых сетей АО «Тепловая компания» составила 52 км, из них 30 км были восстановлены по нацпроекту.
— Программа, инициированная президентом России Владимиром Путиным, рассчитана на три года. Участки ремонта определены для каждого округа. В этом году выполнен капитальный ремонт 11 участков тепловых сетей, — рассказал мэр города Сергей Шелест.
Омску — новый транспорт и спецтехника.
Парк дорожной техники Омска пополнился. Тротуарные катки, гидроподъемники, мини-тракторы, погрузчики, шнекороторные установки и другая техника общей численностью 53 единицы на 260 миллионов рублей была закуплена в начале года. Еще 20 самосвалов КАМАЗ для всесезонного задержания городских дорог были закуплены благодаря главе региона Виталию Хоценко — средства выделенной на эти цели областной субсидии составили 150 млн рублей.
На городских маршрутах № 20,58, 59 и 73 обновили автопарк — 55 новых автобусов среднего класса закупили частные перевозчики по нацпроекту «Инфраструктура для жизни». Электробусы «Сириус» и «Генерал» прибыли для проведения тестовой эксплуатации в условиях сибирской зимы. В городе был построен диспетчерский пункт и запущен новый троллейбусный маршрут № 7 м, который связал микрорайоны Зеленая река, Кузьминки и Тополиный с центром города.
Новые общественные пространства.
Накануне 80-летнего юбилея Великой Победы в Омске открылся парк «Патриот». Музейно-выставочное пространство об истории Великой Отечественной войны стало еще одной точкой притяжения для омичей и гостей нашего города.
В рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни» в 2025 году благоустроены три общественные территории на общую сумму более 220 млн рублей. В границах улиц Энергетиков и Химиков была обустроена пешеходная аллея, обновлены сквер имени Борцов Революции и пляж «Центральный-2».
На реализацию инициативных проектов омичей из бюджета города было выделено 95,5 млн рублей. На эти средства в городе было создано 15 новых общественных пространств.
Продолжались работы по озеленению города — в 2025 году было высажено около 3 тысяч деревьев и более 20 тысяч кустарников.
Важно!
— В бюджет города поправки вносились 9 раз, и каждый — со знаком плюс. Доходы бюджета на конец года составили 43,6 млрд рублей, расходы — 46,3.
— Выполнен беспрецедентно большой объем по капремонту школ. В 11 из них он уже завершен — после капремонта открылись школы № 11, 129, 14, 18, 21, 79, 82, 107, 118, 133 и лицей 29. Заканчиваются ремонтные работы в школах № 47, 56, 71.
— В Омске открылась шестая по счету модельная библиотека «Книжная Галактика». Ремонт прошел в детской библиотеке имени А. С. Пушкина, на эти цели из бюджета города было выделено 14,5 млн рублей.
— В течение года в Омске прошло более 400 спортивных мероприятий.
— По итогам реализации пятилетней программы по переселению из аварийного жилья по нацпроекту «Жилье и городская среда» новые квартиры получили более 4 тысяч собственников и 1720 нанимателей жилых помещений.
— Заключено 6 соглашений о побратимстве и сотрудничестве: с Петропавловском (Казахстан), Благовещенском, Калининградом, а также с белорусскими городами Гродно, Витебск и Брест. С учетом последних трех соглашений побратимами Омска теперь являются все областные центры Беларуси, включая Гомель, Могилев и столицу Минск.