Год масштабных проектов и статуса «Молодежной столицы»

В рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» были капитально отремонтированы дороги по улицам Воровского, Заозерная, Герцена, Ленина и 7-я Северная. Еще на 800 тысячах кв. метров дорог прошел аварийно-восстановительный ремонт. Кроме того, специалисты УДХБ привели в порядок около 160 тротуаров и более 200 межквартальных проездов, отремонтировали пешеходные переходы у парка Победы, у КДЦ «Маяковский», на пересечениях улицы Лермонтова и проспекта К. Маркса.