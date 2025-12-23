Омскую область посетило рекордное число туристов

В списке причин — статус Омска, как Молодежной столицы России-2025, и соответствующая программа его проведения. В городе прошло большое количество форумов, открылся пешеходный Любинский проспект, состоялись яркие фестивали, в том числе «Слетье», «Отдых! Омск», «Большой симфонический парк». Рекордное число участников и гостей привлек Сибирский международный марафон, а также многочисленные всероссийские чемпионаты, состоявшиеся на городских стадионах и в спорткомплексах.