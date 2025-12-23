Омскую область посетило рекордное число туристов

В списке причин — статус Омска, как Молодежной столицы России-2025, и соответствующая программа его проведения. В городе прошло большое количество форумов, открылся пешеходный Любинский проспект, состоялись яркие фестивали, в том числе «Слетье», «Отдых! Омск», «Большой симфонический парк». Рекордное число участников и гостей привлек Сибирский международный марафон, а также многочисленные всероссийские чемпионаты, состоявшиеся на городских стадионах и в спорткомплексах.
«Регион также активно участвовал в больших федеральных проектах, например, в международной выставке-форуме “Путешествуй!” на ВДНХ, которую посетили миллионы человек», — подчеркнул региональный министр культуры Юрий Трофимов, выступая на итоговом Совете по развитию туризма.
Росту турпотока способствовало увеличение номерного фонда в гостиницах и базах отдыха. Это стало возможным благодаря государственной поддержке в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство», — подчеркнул министр.
Новый год Омск проведет в статусе Культурной столицы России-2026. Готовится к росту турпотока, обещая удивить гостей новыми интересными событиями и маршрутами.