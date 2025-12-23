Мининформ приостановил свидетельство информационного рекламного агентства

В ведомстве уточнили, что решение принято на основании нарушения агентством абзаца пятого пункта первого статьи 32-й закона Беларуси «Аб выдавецкай справе» (№ 8−3 от 29 декабря 2012-го). На устранение нарушений издателю дали десять дней.