Мининформ приостановил свидетельство информационного рекламного агентства

Из-за нарушения Мининформации приостановило действие свидетельства издательства белорусского рекламного агентства.

Источник: Комсомольская правда

Действие свидетельства издателя в Беларуси приостановлено для информационного рекламного агентства «Паляшук», сообщили в Министерстве информации.

Так, Мининформации на 10 дней приостановило действие свидетельства издателя печатных изданий для названного рекламного агентства.

В ведомстве уточнили, что решение принято на основании нарушения агентством абзаца пятого пункта первого статьи 32-й закона Беларуси «Аб выдавецкай справе» (№ 8−3 от 29 декабря 2012-го). На устранение нарушений издателю дали десять дней.

— В течение десяти дней издатель должен устранить нарушение, послужившее основанием для приостановления, — прокомментировали в пресс-службе.

Ранее Мининформации объявило об изменениях в издательской деятельности в Беларуси с 1 января 2026 года.

Еще Мининформации заблокировало ряд криптобирж в Беларуси.

Тем временем изменения программ обучения водителей вынесены на обсуждение в Беларуси.