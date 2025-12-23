Зашел в раздевалку просто так, вышел — с золотым браслетом: сотрудник озерского предприятия обокрал коллегу

В Озерске сотрудник предприятия украл у коллеги золотой браслет за 70 тыс. рублей.
23-летний мужчина зашел на работе в раздевалку и увидел там, что один из шкафчиков не закрыт. Озерчанин живо заглянул внутрь, порылся в оставленной коллеге сумке и нашел там драгоценное украшение.
Молодой человек решил: то, что плохо лежит, надо перепрятать. Он положил браслет в собственный шкафчик, а на другой день вынес украшение с предприятия, поехал в Челябинск и сдал в ломбард.
Как рассказали в региональном ГУ МВД, полицейские задержали молодого человека и возбудили уголовное дело о краже. Они также нашли браслет в ломбарде, изъяли его оттуда и возвратили владельцу.