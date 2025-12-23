Бренд-шеф Тигин перечислил продукты, которые дают больше всего энергии

Зимой многие люди жалуются на упадок сил: чаще всего они списывают это на стресс и недосып, однако упускают еще один важный фактор — питание. Какие продукты дают больше всего сил и энергии, рассказал бренд-шеф производства «1-й Кулинарный» и бренда AlphaChef Сергей Тигин.
Эксперт отметил, что для снижения утомляемости предпочтение следует отдавать цельным продуктам. Чем меньше этапов обработки они прошли, тем больше в них сохраняется естественных нутриентов и тем меньше добавок, на нейтрализацию которых организм расходует энергию — стабилизаторов, искусственных ароматизаторов и усилителей вкуса.
Не менее важно следить за уровнем потребления белка. Ослабленный и уставший организм нередко указывает на дефицит качественного белка, необходимого для синтеза нейромедиаторов и восстановления клеток. При этом ключевое значение имеет сохранность аминокислот в продукте.
Также Тигин рекомендует выбирать продукты, содержащие живые ферменты и витамины. Многие витамины группы B, а также витамин C, напрямую задействованные в энергетическом обмене, являются термолабильными и разрушаются при высоких температурах. Их присутствие в готовой пище означает, что она действительно обладает питательной ценностью.
Готовые блюда тоже требуют осознанного выбора. Следует учитывать не только состав, но и способ обработки. По словам шефа, существуют технологии, позволяющие сохранять вкус, качество, а также витамины и минералы в готовой пище до 90 дней.
— Когда мы говорим об усталости, мы часто забываем, сколько сил наше тело тратит просто на переваривание «тяжелой» или безжизненной пищи, — отметил Сергей Тигин в беседе с РИАМО.
