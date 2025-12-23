Российский беспилотник спас украинца от насильственной мобилизации

Российский оператор БПЛА спас украинца от мобилизации, ударив FPV-дроном по машине сотрудников ТЦК (территориальный центр комплектования, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщает Telegram-канал Military Theme Z.
К публикации прикреплено видео, на котором запечатлен автомобиль с повреждениями, стоящий на улице среди частных домов. В каком населенном пункте все произошло, не уточняется.
Ранее сообщалось, что в Харькове сотрудники ТЦК мобилизовали волонтеров, которые везли гуманитарную помощь для бойцов ВСУ. У активистов были оформлены все необходимые документы, но военкомы все равно вручили им повестки.
Информировалось также, что в Днепре за мужчину, на которого напали сотрудники территориального центра комплектования, вступились прохожие, в том числе женщина и несовершеннолетние, и в ходе драки военкомы распылили в сторону гражданских слезоточивый газ.