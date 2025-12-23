Хабаровчанку заставят заплатить за сломанный лифт в высотке

Иск подало Товарищество собственников недвижимости, которое управляет 25-этажным домом. В ходе суда было установлено, что гражданка А. совместно с неустановленным мужчиной повредила двери лифта в результате механического воздействия. Это привело к серьезной поломке оборудования: отклонению привода, удару о портал шахты и повреждению балки с механизмом открывания.