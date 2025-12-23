Хабаровчанку заставят заплатить за сломанный лифт в высотке

Центральный районный суд Хабаровска обязал жительницу многоквартирного дома возместить крупный ущерб, причиненный лифту. Сумма взыскания составила более 272 тысяч рублей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Иск подало Товарищество собственников недвижимости, которое управляет 25-этажным домом. В ходе суда было установлено, что гражданка А. совместно с неустановленным мужчиной повредила двери лифта в результате механического воздействия. Это привело к серьезной поломке оборудования: отклонению привода, удару о портал шахты и повреждению балки с механизмом открывания.
Несмотря на направленную претензию, ответчица добровольно возмещать стоимость ремонта отказалась. Суд, изучив представленный акт о дефектах и доказательства, удовлетворил иск в полном объеме. Теперь гражданке придется компенсировать товариществу все расходы на восстановление лифта, которые превысили четверть миллиона рублей.