Юрий Лоза поделился детскими воспоминаниями о Новом годе

Российский композитор и исполнитель Юрий Лоза рассказал, что в детстве никогда не верил в Деда Мороза. По словам певца, из-за того что у его отца была инвалидность, родитель не устраивал костюмированное представление для сына.
— Мои родители не играли в эти игры. Папа никогда не наряжался Дедом Морозом. У меня так случилось. Просто отец был без ноги, и я бы сразу узнал его. Ему трудно было прикинуться Дедом Морозом. Поэтому как-то так случилось, что в нашей семье в эту игру мы не играли, — цитирует Лозу News.ru.
Ранее Лоза поделился любимыми песнями 2025 года. Он признался, что не выделяет композиции по годам выпуска, предпочитая вечные хиты вне времени, отметив при этом свое творчество.
Также Лоза рассказал об «истинном» происхождении гор, сравнив их с «морщинами» Земли. Певец связал это с тем, что в русских летописях упоминаются три светила — Солнце, Луна и Лилия.
Кроме того, артист рассказал о том, как продавец на сайте объявлений продал ему поддельные наушники. Музыкант добавил, что так или иначе не планирует писать на недобросовестного продавца заявление в полицию.