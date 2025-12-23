Юрий Лоза поделился детскими воспоминаниями о Новом годе

— Мои родители не играли в эти игры. Папа никогда не наряжался Дедом Морозом. У меня так случилось. Просто отец был без ноги, и я бы сразу узнал его. Ему трудно было прикинуться Дедом Морозом. Поэтому как-то так случилось, что в нашей семье в эту игру мы не играли, — цитирует Лозу News.ru.