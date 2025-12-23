Ричмонд
+4°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Казани одобрен проект строительства центра трансплантации

Медучреждение будет расположено на территории РКБ.

Источник: Комсомольская правда

В Казани одобрен проект строительства межрегионального центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии. Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре выдало положительное заключение — информация об этом размещена в едином государственном реестре заключений.

Техническим заказчиком выступает Главстрой РТ, а разработку проекта осуществило ГУП «Татинвестгражданпроект». Новый медицинский комплекс расположится в корпусе РКБ на Оренбургском тракте.

Планируется возведение девятиэтажного здания общей площадью 28,7 тыс. кв. м. В состав комплекса войдет гараж на семь машин скорой помощи. Центр будет рассчитан на 253 койки и обеспечит 809 рабочих мест.

В здании разместятся 18 операционных, включая ангиографическую и роботизированную, отделение лучевой диагностики и собственные лаборатории.

Медицинский центр позволит проводить широкий спектр высокотехнологичных операций. В их числе — трансплантация печени, почек, поджелудочной железы, кишечника, сердца и легких, а также сложные вмешательства в области урологии и гинекологии.

Финансирование строительства осуществляется из бюджета Татарстана. На разработку проектной документации уже направлено 50,8 млн рублей.