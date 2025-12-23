В Казани одобрен проект строительства центра трансплантации

В Казани одобрен проект строительства межрегионального центра трансплантации и высокотехнологичной хирургии. Управление государственной экспертизы и ценообразования Республики Татарстан по строительству и архитектуре выдало положительное заключение — информация об этом размещена в едином государственном реестре заключений.