Во Владивостоке снег с улиц убирают 365 человек и 198 машин

Во Владивостоке для ликвидации последствий сильного снегопада задействованы все силы. На улицы города вышли 365 работников коммунальных служб и 198 единиц специальной техники. Работы организованы во всех районах, в том числе на отдаленных островных территориях.
Для четкого управления процессом в городе создан оперативный штаб. Он отвечает за координацию действий всех снегоуборочных машин и бригад.
По данным синоптиков, осадки во Владивостоке будут продолжаться примерно до 24:00. На дорогах вероятно образование гололеда и снежного наката.
Горожан и гостей Владивостока призывают быть внимательными в условиях непогоды и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.
О любых нештатных ситуациях, вызванных снегопадом, можно сообщить по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8 (423) 2222−333.