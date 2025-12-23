Ричмонд
+3°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Во Владивостоке снег с улиц убирают 365 человек и 198 машин

Снег, по прогнозу, продлится до ночи.

Источник: Комсомольская правда

Во Владивостоке для ликвидации последствий сильного снегопада задействованы все силы. На улицы города вышли 365 работников коммунальных служб и 198 единиц специальной техники. Работы организованы во всех районах, в том числе на отдаленных островных территориях.

Для четкого управления процессом в городе создан оперативный штаб. Он отвечает за координацию действий всех снегоуборочных машин и бригад.

По данным синоптиков, осадки во Владивостоке будут продолжаться примерно до 24:00. На дорогах вероятно образование гололеда и снежного наката.

Горожан и гостей Владивостока призывают быть внимательными в условиях непогоды и по возможности отказаться от поездок на личном автомобиле.

О любых нештатных ситуациях, вызванных снегопадом, можно сообщить по телефону Единой дежурной диспетчерской службы: 8 (423) 2222−333.