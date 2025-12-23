В ночь на 23 декабря силы ПВО сбили 14 беспилотников над Ростовской областью

Всего в период с 23 часов 22 декабря до 7 часов 23 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 — над территорией Ставропольского края, по три — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, по одному — над Курской областью и Республикой Крым. На Ростовскую область пришлось больше всего дронов — 14.