В ночь на 23 декабря силы ПВО сбили 14 беспилотников над Ростовской областью

В ночь на 23 декабря над территорией Ростовской области были сбиты 14 беспилотников. Об этом сообщает в своем телеграм-канал минобороны России.
Силы ПВО сбили вражеские дроны в восьми районах области: Чертковском, Октябрьском сельском, Усть-Донецком, Аксайском, Родионово-Несветайском, Константиновском, Тарасовском и Дубовском.
К счастью, пострадавших среди людей нет. Однако обломки беспилотников повредили частные домовладения. Так, в хуторе Верхнепотапов Константиновского района был сломан забор на подворье. В станице Грушевской Аксайского района загорелся строящийся частный жилой дом. Пожарные потушили пламя на площади 40 кв.м. В другом возводимом частном доме выбило окна.
Всего в период с 23 часов 22 декабря до 7 часов 23 декабря дежурные силы ПВО перехватили и уничтожили 29 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 7 — над территорией Ставропольского края, по три — над Белгородской областью и Республикой Калмыкия, по одному — над Курской областью и Республикой Крым. На Ростовскую область пришлось больше всего дронов — 14.
